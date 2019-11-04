شكرا لقرائتكم خبر عن قناعة زائفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ضياء الدين علي

** «أسمع كلامك أصدقك.. أشوف أمورك استعجب».. يصدق هذا المثل على كثير من المبادرات التي ارتفعت وراجت في مراحل بعينها من تاريخ الحركة الرياضية، ثم ماتت بعد ذلك، ولو كانت تلك المبادرات قائمة على قناعة حقيقية بمحتواها لاستمرت، وأصبحت من الأساسيات والمسلّمات التي يتم البناء عليها الآن، لكنها كانت «بتاعة وقتها»، كما يقال، وانتهت بانتهاء مرحلتها.

** من أبرز وأهم هذه المبادرات، ما تم على صعيد «المدرب الوطني»، ففي وقت ما كان اتحاد الكرة رائداً في هذا الاتجاه في ولايتي كل من: يوسف السركال 2008، ومحمد خلفان الرميثي 2012، إذ كانت كل المنتخبات في عهدة مدربين وطنيين، وبصراحة كانت المبادرة جميلة، وعن قناعة تامة من أصحابها، وآتت أكلها، وقطفنا ثمارها على مستوى كل المراحل تقريباً، لكن بمرور الوقت انكمشت تلك القناعة حتى اختفت، أو كادت، ولم يعد بين أيدينا سوى مدرب وطني واحد، هو الوحداوي «ماجد سالم» الذي يتولى تدريب منتخب الناشئين.

** قناعتي الشخصية التي عبرت عنها كثيراً في هذه الزاوية، أن التدريب ليس «كيمياء ذرية»، وأن عِلمه، ونظرياته، وتجاربه، وخبراته، ليست قاصرة على جنس، أو عِرق، أو لون من البشر، وإذا عقدنا مقارنة بين ناتج المدرب الأجنبي، والوطني بالنسبة إلى المنتخب، سنجد أن أهم وأبرز الإنجازات في تاريخ كرة الإمارات تحققت على يد المدرب الوطني مهدي علي، وبالنسبة إلى الأندية يبدو عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة حالياً، مثل زهرة صبار وحيدة نادرة وسط غابة المدربين الأجانب.

** قبل انقضاء 5 أسابيع من دوري الموسم، تم إنهاء خدمات 5 مدربين في أندية: النصر، والجزيرة، والوحدة، وخورفكان، وكلباء، وبغض النظر عن استفحال الموضوع كظاهرة مؤرقة، لو دققنا سنجد أن كل الأندية المعنية لم تبادر إلى إحلال مدرب وطني محل الأجنبي المقال، مع أن الوطنيين «قاعدين فاضين»، كما يقال، ولا تنقصهم مهارة، أو خبرة، أو علم،أو إنجازات سابقة تعزز اختيارهم، والبعد الجديد الذي أدعوكم للوقوف عنده أنه حتى كون الوطني «مدرباً مؤقتاً» للطوارئ، أو للأزمات، أصبح غير وارد حالياً، ولو بادرنا إلى حساب سنوات العمل، وسنوات البطالة، وكم العاملين في الأندية والمسابقات بكل درجاتها، سنكتشف أن الادعاء باطل، والقناعة زائفة بكفاءة المدرب الوطني، وأننا في هذا الموضوع بالذات نمشي بواقع خطوة للأمام ثم خطوتين.. ثلاث.. أربع إلى الخلف.!

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