تركي آل الشيخ يطلب من متابعيه تفسير حلم: «بأكل بليله وظهري واجعني من عربية اسمها الشحات»

طالب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز السابق، من متابعي صفحته على «فيس بوك» تفسير حلم.

وأثار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، الجدل بتغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب آل الشيخ: «نمت وحلمت حلم اللهم اجعله خير وعاوزكم تفسروه ليا.. حلمت اني باكل بليله من عربية اسمها الشحات وكان طعمها حلو اوي».

وأضاف: «صحيت من الحلم ظهري وجاعني وحطيت لزقه.. إن شاء الله خير».

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تركي آل الشيخ يصل مصر.. ويدافع عن أسرة الخطيب

يذكر أن تركي آل الشيخ يتواجد حاليًا في القاهرة، وذلك بعدما وصل مصر، مساء الأحد، ونشر صورة له مع النجم الإسباني خوسيه ماريا جوتي، نجم ريال مدريد السابق، وكتب عليها: "مع أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا جوتي في القاهرة ومفاجأة".

وكان "آل الشيخ" قد أعلن منذ فترة عن نهاية الأزمة بينه وبين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وأكد تنازله عن كافة القضايا التي رفعها ضد مجلس إدارة القلعة الحمراء من قبل، كما أرسل رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وفدًا للاطمئنان على صحة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

ودافع تركي آل الشيخ، عن أسرة محمود الخطيب، عقب تعرضهم للهجوم والإساءة من بعض الأشخاص، وكتب على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " وصلي عتاب المحب من حرم الكابتن محمود وبناته إن هناك أشخاص أساؤوا لهم واستخدموا اسمي، أنا وبيبو رجالة ونستحمل.. أما الأخت الكريمة وبناتها خط أحمر لا أسمح للإساءة لهم، ولم أجد منها وبناتها إلا كل احترام ورقي وتربية طيبة، عيب تدخلوا المحارم في حواديت كورة، اختشوا، وحقها وبناتها على راسي من فوق، وتفرح برجعة الكابتن سليما معافى، آمين".