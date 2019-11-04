العهد أول فريق لبناني يتوج بلقب كأس الاتحاد الآسيوي









اسماء السيد - توج العهد اللبناني بلقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأول مرة في تاريخه عقب فوزه 1-صفر على فريق 25 ابريل من كوريا الشمالية في المباراة النهائية في كوالالمبور عاصمة ماليزيا اليوم الاثنين.

وبات العهد أول فريق لبناني يحصد اللقب رغم أنه ثالث فريق من لبنان يبلغ المباراة النهائية بعد النجمة عام 2005 والصفاء عام 2008.

جاء هدف الفوز عبر الغاني عيسى يعقوبو من ضربة رأس في الدقيقة 74 إثر تمريرة عرضية متقنة من حسين دقيق.

ولعب الفريق الكوري الشمالي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 26 عقب طرد حارس المرمى آن تاي-سونج بعد عرقلته للمهاجم أحمد زريق الذي كان في وضع انفراد خارج منطقة الجزاء إذ احتسب الحكم أيضا ركلة حرة نفذها نور منصور قوية فوق العارضة.

وحافظ العهد على عدم اهتزاز شباكه للمباراة الخامسة على التوالي في أدوار خروج المغلوب والمباراة التاسعة في البطولة ليتوج باللقب دون أن يخسر في 11 مباراة.

* سيطرة العهد

وشهدت الدقيقة 16 أول فرصة خطيرة للعهد عندما أرسل محمد حيدر تمريرة عرضية إلى حسين زين الذي سدد مباشرة لكن الحارس تصدى لها بينما حاول التونسي أحمد العكايشي متابعتها في المرمى لكنه أخفق بعدما حولها الحارس إلى ركلة ركنية.

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وتراجع أداء الفريق الكوري الشمالي بسبب النقص العددي ليزيد العهد من ضغطه الهجومي.

وأهدر العكايشي فرصة خطيرة في الدقيقة 40 بعد تمريرة من زريق لكن لاعب الاتحاد السعودي السابق سدد بدون تركيز أعلى المرمى.

وزاد ضغط العهد في الشوط الثاني وسنحت له فرصة خطيرة في الدقيقة 54 عبر ركلة حرة نفذها حيدر وتصدى لها الحارس البديل سين تاي-سونج على مرتين.

ونجح يعقوبو في تحويل تمريرة عرضية متقنة من الناحية اليسرى عبر دقيق برأسه في الشباك.

وحاول الفريق الكوري الشمالي إدراك التعادل لكن دون جدوى بل كان العهد قريبا من مضاعفة النتيجة في الدقيقة الأخيرة عندما أطلق زريق تسديدة قوية ارتدت من القائم وتابعها البديل حسين منذر خارج المرمى.

ملخص المباراة: