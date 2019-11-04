شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل سلبيا مع جولدى فى الشوط الأول.. ومشاركة مصطفى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من المباراة الودية بين الزمالك وجولدى بالتعادل السلبى، فى اللقاء المقام بينهما حالياً على ملعب النادى الأبيض، ضمن استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف المنافسات سواء المحلية أو الأفريقية عقب نهاية فترة التوقف الحالية، حيث يرتبط الأبيض بمواجهتى إنبى فى بطولة الدورى الممتاز ولقاء مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا المقرر له يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة. Advertisements

خط الوسط: طارق حامد ويوسف أوباما ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد.

وكاد الزمالك أن يتقدم في الدقائق الأولى من المباراة عن طريق رأسية ليوسف أوباما بعد عرضية من زيزو ناحية اليسار لكنها علت العارضة، وتنوع أسلوب لعب الزمالك بين الكرات العرضية والتمريرات في العمق، والاعتماد على سرعة زيزو وتحركات أوناجم، ثم هدد طارق حامد مرمى جولدي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد حصول الزمالك على خطأ.

وفي منتصف الشوط الأول سدد أحمد سيد زيزو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى جولدى وقام الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك بتنشيط الجبهة اليسرى بالدفع بمحمد عبد الشافى بدلا من عبد الله جمعة، وأجرى الفريق الأبيض تغييرا آخر بنزول مصطفى فتحى بدلا من زيزو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.