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شوقى غريب يسمح للإعلاميين بحضور المران الأخير قبل مواجهة مالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، السماح للإعلاميين بحضور 15 دقيقة من مران الفراعنة يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة، وهو المران الأخير للفراعنة قبل مواجهة مالى يوم الجمعة فى افتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة.

ويعقد شوقى غريب مؤتمرا صحفيا قبل المران بـ30 دقيقة، وفقا لتعليمات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، للحديث عن المباراة.

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وكان شوقي غريب أبدى رضاه عن المستوى الذي وصل إليه اللاعبون بعد انتهاء المرحلة الثانية من الإعداد وقبل الدخول في المرحلة الأخيرة، وأنه أصبح لديه ثقة كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الهدف وهو الوصول للأولمبياد ثم الفوز بالبطولة. 

وأضاف غريب أنه على الرغم من أن المنتخبات المشاركة في البطولة هي منتخبات الصف الأول فى أفريقيا وتضم لاعبين محترفين في أكبر الأندية الأوروبية إلا أن ثقة الجهاز الفني في اللاعبين كبيرة ولا ينقصهم إلا التوفيق لتحقيق الهدف المنشود.

وجدد المدير الفني دعوته لجماهير كرة القدم المصرية بضرورة التواجد في استاد القاهره لمؤازرة اللاعبين وسيكون المنتخب عند حسن الظن.

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