شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد يشارك فى مران الأهلي بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر
وشارك السيد في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة بكدمة في الركبة وزوال التورم بشكل نهائي، وخضوعه لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على حالته.
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