شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتحمل تكاليف إقامة منتخب ليبيريا قبل مواجهة الفراعنة وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحمل اتحاد الكرة تكاليف إقامة منتخب ليبيريا فى الإسكندرية قبل مواجهة منتخب مصر وديا الخميس المقبل على ملعب برج العرب، على أن يتحمل الضيوف تذاكر السفر ذهابا وإيابا.

وتصل بعثة منتخب ليبيريا فجر الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة الفراعنة وديا، وتصل البعثة إلى مطار القاهرة الدولى، قبل أن تتحرك بالأتوبيس إلى برج العرب حيث فندق الإقامة، استعدادا لمواجهة الفراعنة وديا ضمن الاستعدادات لمباراتىّ كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.

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وأعلن حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب ، أسماء 32 لاعبا للمعسكر الذى ينطلق غدا، هم : محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (طلائع الجيش) احمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) أحمد أيمن منصور (بيراميدز ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).