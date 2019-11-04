شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يقبل اعتذار مدير جهاز الكرة عن استكمال مهام عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، قبول الاعتذار المقدم من ياسر سالم مدير جهاز الكرة بالفريق الأول عن عدم الاستمرار في مهام عمله لظروف خاصة.

وكان مجلس إدارة المصري قد قام بتعيين الدكتور ميمي عبد الرازق مديرا لقطاع الناشئين خلفا لعباس نور الدين الذى تقدم باعتذار رسمى بالأمس، كما قامت الإدارة بتعيين على السعيد مديراً فنياً لقطاع البراعم بالنادى.

يذكر أن المصرى البورسعيدى نجح فى تحقيق الفوز على كوت دى أور بطل سيشل بستة أهداف مقابل لا شىء فى مجموع المباراتين بالأمس، ليتأهل لدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية.