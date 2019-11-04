شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل الدروع التذكارية بين الاتحاد السكندري ورئيس بعثة المحرق البحريني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبادل محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري، وطلال العارف رئيس بعثة المحرق البحريني، الدروع والميداليات التذكارية.

وفاز الاتحاد السكندرى على المحرق البحرينى مساء أمس بهدفين مقابل لا شىء، فى إطار مباريات الذهاب لدور الـ16 من البطولة العربية.

وأشادت بعثة المحرق البحريني بحسن الضيافة والاستقبال من جانب مسئولى الاتحاد السكندري، ووعدوا بالمعاملة بالمثل في لقاء العودة المقرر لها 26 نوفمبر الحالى.

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وغادرت البعثة الإسكندرية لتناول وجبة الغذاء مع سفير البحرين بالقاهرة، وتغادر البعثة مطار القاهرة السابعة والنصف مساء.















