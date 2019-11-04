شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو هشيمة يهنئ "أمح الدولى" بعيد ميلاده الـ36.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على تهنئة "أمح الدولى" المشجع الأهلاوى من ذوى الاحتياجات الخاصة بعيد ميلاده الـ36. ونشر أبو هشيمة فيديو خلال لقائه بـ"أمح" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا أمح وعقبال 100 سنة". وأوصى أبو هشيمة "أمح" بالتركيز على تشجيع الأهلى والاهتمام بالروح الرياضية، مطالبا أمح بحب جميع الناس. Advertisements وأضاف أبو هشيمة خلال لقائه بـ أمح: "منتخب مصر أهم من الأهلى وكل الأندية ولا بد من الالتفاف حوله".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد أبو هشيمة يهنئ "أمح الدولى" بعيد ميلاده الـ36.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.