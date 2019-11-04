شكرا لقرائتكم خبر عن "جنش" يدعم الزمالك فى ودية جولدى وجلسة مع طبيب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، فى مقر النادى من أجل متابعة مباراة الفريق الودية المقامة حالياً أمام جولدى، بملعب النادى الأبيض، ضمن استعدادات الزمالك لاستئناف المنافسات سواء المحلية أو الأفريقية عقب نهاية فترة التوقف الحالية، حيث يرتبط الأبيض بمواجهتى إنبى فى بطولة الدورى الممتاز ولقاء مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا المقرر له يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى.

كما عقد جنش جلسة مع الدكتور أسامة محمد طبيب الزمالك من أجل الاطمئنان على حالته بعد تعرضه للإصابة فى وتر أكيليس منذ فترة مع المنتخب الوطنى، وخضوعه لجراحة فى ألمانيا ثم خضوعه لتأهيل فى إسبانيا.

ويستعد حارس الزمالك حاليا لتجهيز كل الأوراق الخاصة لسفره إلى إسبانيا من أجل بداية المرحلة الأخيرة فى العلاج والتأهيل حتى يكون جاهزًا فى شهر ديسمبر المقبل، للعودة إلى تدريبات الفريق الأبيض الجماعية بعدما نصحه الطبيب الألمانى الذى أجرى له الجراحة بمواصلة تأهيله وعلاجه لتجهيزه بأفضل صورة للعودة للمشاركة مع فريقه بداية من شهر يناير المقبل.