شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يشترط 12 كاميرا فى كل مباراة لتطبيق الـvar بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترط مسئولو الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وجود 12 كاميرا فى كل مباراة بالدورى المصرى، لتطبيق تقنية الفيديو فى الدور الثانى من عمر المسابقة.

ويسعى مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، لتحقيق العدالة الكروية، بعد مطالبة أكثر من ناد بتطبيق التقنية.

وكان عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، كشف عن موعد تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الممتاز.. وقال الجنايني في تصريحات صحفية إنه خلال بطولة أفريقيا تحت 23 سنة سيعلن اتحاد الكرة خبرا مهما عن تطبيق التقنية في الدوري.

وتابع أن التدريب على التقنية بالنسبة للحكام بدأ بالفعل، وجار الحصول على موافقات الاتحاد الدولي لتطبيقها، وكشف عمرو الجنايني عن موعد عودة الجماهير لمباريات الدوري الممتاز، مشيرا إلى أنه بحلول شهر يناير أو فبراير بحد أقصى ستقام مباريات الدورى بحضور جماهيرى.