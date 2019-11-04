شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شروط فى اجتماع الأهلى والزمالك قبل قمة كأس السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مسئولو اتحاد السلة اجتماعا مع مندوبى الأهلى والزمالك داخل مقر الاتحاد للاتفاق على بنود وشروط حضور مباراة الفريقين غدا، التى ستقام بصالة النادى النادى الأهلى التى تقام ضمن فعاليات دورى كرة السلة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على عدة شروط لتنظيم المباراة وكيفية الحضور وعددهم أهم ما جاء بالاجتماع ما يلى: 1) السماح بدخول 50 فردا من كلا الناديين بكشف مختوم ومعتمد من النادى ويشمل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء النادى والدخول بالبطاقة الشخصية. 2) الأفراد المسموح لهم بالدخول لهم صفة "ولى أمر - عضو - لاعب - إدارى - مدرب". 3) دخول الصحفيين بالبطاقة الصادرة من الاتحاد المصرى لكرة السلة. 4) طلب النادى الأهلى مراعاة مستقبلا المعاملة بالمثل وبنفس الشروط المذكورة على جميع مباريات الأهلى والزمالك.

وحضر من النادي الأهلي كل من رؤوف عبد القادر مدير النشاط، العميد علاء صلاح الدين نائب مدير المقر، واللواء هشام فاروق محمد مدير إدارة المباريات، وطارق الغنام مدير إداري الفريق.

ومن نادي الزمالك حضر كل من أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة، و طارق السعيد مدير إداري الفريق.

وحضر كل من محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد السلة، وخالد القوصى عضو مجلس الإدارة ومنسق اللقاء، ومحمود الحلو المدير التنفيذى للاتحاد، وأحمد كامل رئيس لجنة المسابقات.

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