تعرف على جدول ترتيب المجموعة الثانية بعد مباريات الجولة الثالثة بالقسم الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظ فريق سيراميكا كليوباترا على تصدره للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى بعد الفوز خارج ملعبه على بتروجت بهدف مقابل لا شىء، أحرزه محمد جمال ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة.
وأسفرت مباريات نفس المجموعة عن:
السويس – النصر 1 / 0، القناة – جمهورية شبين 1 / 0، كوكاكولا – النجوم 0 / 4، الترسانة – المريخ 1/1، الزرقا – الداخلية 1 / 2.
وبتلك النتائج يستمر سيراميكا كليوباترا فى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب السويس صاحب المركز الثانى، بينما يأتى القناة فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط.
جدول ترتيب المجموعة الثانية
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