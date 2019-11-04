مران الأهلي.. غياب الدوليين.. وتدريبات منفردة لحراس المرمى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الإثنين، تدريباته على ملعب شباب أهلي دبي، الذي يستضيف تحضيرات الفريق خلال معسكره التدريبي في الامارات.

وخاض الأهلي تدريه المسائي في غياب مجموعة اللاعبين الدوليين، بعد عودتهم للقاهرة ظهر اليوم، للانتظام في معسكر المنتخب الوطني.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2021 في الكاميرون.

واجتمع المدرب رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، باللاعبين قبل انطلاق التدريب، وبعدها خاض الفريق فقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، لاستكمال باقي الوحدات التدريبية.

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وأدى أحمد الشيخ، لاعب الأهلي، تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي على هامش مران الفريق الجماعي.

وخضع اللاعب محمود متولي، لجلسة تأهيلية في الجيم اليوم ضمن البرنامج التأهيلي الذي يخضع له تمهيدا للعودة للمشاركة الجماعية.

وخصص يانكون ميشيل، مدرب حراس الأهلي، تدريبات منفردة للثنائي شريف إكرامي وعلي لطفي، ضمن تحضيرات الفريق خلال معسكر الإمارات.

وأدى إكرامي ولطفي تدريبات قوية، في الوقت الذي عاد فيه محمد الشناوي ومجموعة اللاعبين الدوليين إلى القاهرة؛ للانضمام لصفوف المنتخب الوطني.