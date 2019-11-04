مشجع لبناني، النجمة اللبناني، الفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
قبل أن ترى وسائل التواصل الاجتماعي النور، عكف المشجع اللبناني على توثيق لحظات انتصار وانكسار فريقه النجمة عبر مدونته الشخصية، التي ظلت معه طيلة فترة السبعينيات من القرن الماضي وحتى يومنا هذا.
"كرة القدم لن تكون شيئًا بدون المشجعين"، هكذا عنونت الصفحة الرسمية لمتحف الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر "تويتر"، لمقال قصير للمشجع اللبناني علي يعقوب، الذي حافظ على إرث ناديه من الصور التذكارية خلال فترة السبعينيات لكواليس مباريات فريقه المفضل النجمة.
الجزء المميز في قصة المشجع يعقوب، المذكرة الشخصية التي حملت العديد من الصور الهامة لمباريات فريقه المتوج وقتها بالطبولة اللبنانية، لكن تظل النقطة المضيئة وجود الجوهرة البرازيلية بيليه بين طيات المذكرة.
صفحة متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر "تويتر"، نشر صفحات من مذكرة المشجع اللباني، مؤكدًا أن الكرة القدم لا تعني شي بدون هؤلاء المشجعين، وتسأل عن امكانية اكتشتاف أحد النجوم المتواجدة في الصورة التي مر عليها أكثر من 40 عامً.
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