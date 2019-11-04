صفقة الموسم.. ريال مدريد يجهز عرضًا ضخمًا لضم نجم السيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة عمر:

قالت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية إن ريال مدريد يستعد لتجهيز عرض ضخم لضم الإنجليزي رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت "سكاي" أن ريال مدريد مستعد لدفع مبلغ مالي قيمته 70 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى دخول اللاعب الويلزي جاريث بيل ضمن الصفقة.

ولفتت الشبكة البريطانية إلى أن ممثلي ريال مدريد سيتواجدون في إنجلترا خلال الشهر المقبل لمتابعة سترلينج قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الصفقة.

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وكانت بعض التقارير الأوروبية قد لفتت إلى اهتمام ريال مدريد بضم ستيرلينج، كما أكدت أن ممثلي ريال مدريد سبق وتواصلوا مع وكلاء اللاعب الإنجليزي خلال الصيف الماضي.

ستيرلينج أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في الخط الأمامي للفريق.

وانضم البالغ من العمر 24 عامًا إلى ملعب الاتحاد مطلع موسم 2015/2016 قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

وشارك النجم الإنجليزي في 206 مباريات بقميص مانشستر سيتي بمختلف البطولات، سجل 82 هدفًا وصنع 70 تمريرة ناجحة.