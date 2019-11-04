عبر هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه المهم على حساب مضيفه بتروجت بهدف دون رد.
وقال شعبان عقب نهاية المباراة :"الحمد لله حققنا فوزًا هامًا أمام منافس قوي وصعب، وحصدنا٣ نقاط ثمينة”.
وأضاف :”اللاعبون قدموا مستوى مميز للغاية طوال اللقاء، وبذلوا مجهودًا كبيرًا وأشكرهم على ذلك، مشددًا أن صفحة مباراة اليوم أغلقت عقب إطلاق صافرة النهاية من قبل حكم المباراة”.
وزاد :”سنبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الزرقا، ونتطلع لمواصلة الانتصارات، لأن هدفنا هذا الموسم هو الصعود للدوري الممتاز”.
وأشار :”حكم المباراة قدم مباراة كبيرة، ولكن عقب إحرازنا الهدف بدأ يميل قليلًا تجاه بتروجت، أنا لا أطلب منه سوى حقي فقط”.
وأتم حديثه :”بدأنا المباراة بشكل متوازن، وفي الشوط الثاني نشطنا الهجوم، ونجحنا في تحقيق فوز مهم للغاية”.
كانت هذه تفاصيل خبر هيثم شعبان: نستحق الفوز على بتروجت .. وشكرًا لاعبي سيراميكا كليوباترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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