شيكابالا يخوض تدريبات بدنية خاصة

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على أداء تدريبات بدنية خاصة على هامش مباراة الزمالك الودية أمام جولدي التي تقام اليوم . هامش مباراة الزمالك الودية أمام جولدي التي تقام اليوم . وخضع اللاعب لتدريبات إطالات بدنية منفردة. وظهر شيكابالا في التدريبات بعد التعافي من الشد في العضلة الضامة وتحسن حالته بعد أداء تدريبات تأهيلية في الفترة الماضية.

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