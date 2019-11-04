الترسانة يسقط في فخ التعادل أمام المريخ في دوري القسم لثاني

حسم التعادل الإيجابي نتيجة لقاء الترسانة والمريخ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب حسن الشاذلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة.

سجل ايهاب فؤاد هدف الترسانة في الدقيقة

13 من عمر الشوط الأول بينما احرز احمد البطوط هدف التعادل للمريخ في الدقيقة 92 من الوقت بدل الضائع.

واصبح الترسانة في المركز العاشر برصيد نقطتين بينما

يحتل المريخ المركز التاسع بنقطتين أيضاً.

لتستمر معاناة فريق الترسانة من نزيف النقاط حيث تعرض لخسارة قاسية في الجولة الاولى امام فريق منتخب السويس وبعدها تعادل أمام فريق النجوم، ليواصل الشواكيش نتائجهم المهتزة والتي تهدد بعدم تمكن الفريق من التأهل إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.