أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة جولدي وديا اليوم. وديا اليوم. وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين : حراسة المرمى: محمد أبو جبل Advertisements الدفاع: محمود علاء وعبدالله جمعة ومحمود الونش وحمدي النقاز الوسط: طارق حامد ومحمد اونجم ويوسف اوباما واشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو الهجوم: عمر السعيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميتشو يعلن تشكيل الزمالك في ودية جولدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.