ريال مدريد يرصد 70 مليون جنيه إسترليني وبيل للتعاقد مع رحيم ستيرلينج

تستهدف إدارة نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع رحيم ستيرلينج لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

وكشفت صحيفة سكاي سبورتس العالمية، أن ريال مدريد رصد مبلغًا للتعاقد مع رحيم ستيرلينج قيمته 70 مليون

جنيه استيرليني بالإضافة إلى دخول جاريث بيل في الصفقة.

لكن شبكة سكاي سبورت أشارت إلى صعوبة إتمام الصفقة حيث إن مانشستر سيتي يعّول كثيرًا على ستيرلينج كعنصر أساسي في مباريات الفريق.

وفي السياق ذاته ألمحت الشبكة أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ليس لديه أي مانع من التعاقد مع جاريث بيل صاحب 30 عامًا ليرتدي القيميص السماوي.

جدير بالذكر أن رحيم ستيرلينج يرتدي قميص مانشستر سيتي منذ خمس سنوات واستطاع أن يسجل مع فريقه هذا الموسم 13 هدفًا خلال 15 مباراة لعبها.