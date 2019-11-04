شاهد.. تركي آل الشيخ في تغريدة جديدة: "حلمت إني باكل بليلة من عربية الشحات"

أثار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه العامة بالسعودية الجدل بعدما أطلق منشورًا جديدًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك . وكتب آل الشيخ في تغريدته: "نمت وحلمت حلم اللهم اجعله خير وعاوزكم تفسروه ليا ... حلمت إني باكل بليلة من عربية اسمها الشحات وكان طعمها حلو أوي ... صحيت من الحلم ظهري واجعني وحطيت لزقه ... إن شاء الله خير ". "نمت وحلمت حلم اللهم اجعله خير وعاوزكم تفسروه ليا ... حلمت إني باكل بليلة من عربية اسمها الشحات وكان طعمها حلو أوي ... صحيت من الحلم ظهري واجعني وحطيت لزقه ... إن شاء الله خير ". وكان آل الشيخ قد نشر صورة أمس برفقة النجم الإسباني جوتي وكتب عليها : " مع أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا غوتي في القاهره ومفاجاءة ".

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