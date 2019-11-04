يورجن كلوب يرد على جوارديولا بعد اتهام ساديو ماني بالتمثيل

رد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على بيب جوارديولا بعد اتهام الأخير للنجم السنغالي ساديو ماني بالتمثيل وافتعال الأخطاء أمام المنافسين في المباريات .

وقال كلوب في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قبل مباراة لفربول المرتقبة أمام جينك في

دوري الأبطال: "لست مهتماً بالسيتي الآن، أنا متأكد أنه يتحدث فقط عن ساديو لكن بصراحة لا أعلم كيف شاهد اللقطة وحكم على ماني وتحدث عنها بعد انتهاء مباراتهم مباشرة بهذه السرعة! ساديو ليس غطاسًا، كان هنالك التحام ليست ركلة جزاء لكنه التحام ".

وأضاف مدرب الليفر: " ليس لدي مزاج للتحدث عن السيتي إطلاقاً، ممكن أتحدث عن جينك أو نحن أو أأأي شيء باستثناء السيتي ".

ويستعد ليفربول لمواجهة جينك غدًا على ملعب الآنفيلد في إطار مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .