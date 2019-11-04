الحلفاية بحري الثانوية تتغلب على نجع حمادى بثلاثية نظيفة في نهائي دوري كرة القدم

فاز فريق مدرسة الحلفاية بحري الثانوية المشتركة بنجع حمادي، اليوم الاثنين، بقيادة الكابتن أحمد مجاهد معلم التربية الرياضية، علي فريق مدرسة نجع حمادي الثانوية بنين بقيادة الكابتن إبراهيم عبد المنعم، بثلاثة أهداف نظيفة في نهائي دوري كرة القدم للمرحلة الثانوية، والتي أقيمت علي ملعب مدرسة الشهيد محمود عبد الفتاح حسن الإعدادية بنجع حمادي وتأهل الفريق للتصفيات علي مستوي محافظة قنا. دوري كرة القدم للمرحلة الثانوية، والتي أقيمت علي ملعب مدرسة الشهيد محمود عبد الفتاح حسن الإعدادية بنجع حمادي وتأهل الفريق للتصفيات علي مستوي محافظة قنا. Advertisements أقيمت المبارة تحت رعاية أبو الوفاء عبد السلام محمد مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، وإشراف الكابتن محمد يوسف موجه أول التربية الرياضية، والكابتن أشرف شاكر موجه المرحلة الثانوية بالإدارة. يذكر أن نهائي دوري كرة القدم للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، سيقام علي نفس الملعب يوم الأربعاء 6 نوفمبر الجاري.

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