الترسانة يتقدم على المريخ البورسعيدي في الشوط الأول

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة الشوط الاول متقدمًا على المريخ البورسعيدي بهدف دون رد في اللقاء الذي يجمع بينهما

على ملعب حسن الشاذلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة .

وسجل إيهاب فؤاد الهدف الاول للترسانة في الدقيقه 14 من عمر اللقاء. جدير بالذكر الترسانة تلقى الخسارة في الجولة الاولي من منتخب السويس وتعادل في الجولة الثانية مع النجوم.