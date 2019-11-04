نتيجة مباراة الإتحاد والوصل فى كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019-2020

يترقب عشاق الساحرة المستديرة فى الوطن العربي المباراة القوية التي ستجمع بين نادي الإتحاد السعودي ونادي الوصل الإماراتي فى إطار إياب دور ثمن النهائئ من كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019-2020, والمقرر إقامتها على ملعب نادي الإتحاد السعودي ” مدينة عبدالله الرياضية-ملعب الجوهرة” مساء اليوم الأثنين 4 نوفمبر, فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة, 17:00 بتوقيت جرينتش.
وكان الاتحاد قد حقق الفوز خارج ملعبه على نادي الوصل فى مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 والتي اقيمت على ملعب الوصل بالامارات “ملعب زعبيل” والتي شهدت طرد لاعب الاتحاد سعود عبد الحميد شيبة.
ويسعي المدير الفني للاتحاد التشيلي “خوسيه لويس سييرا” الي تحقيق الفوز على ملعب الجوهرة والتأهل الي دور نصف النهائي حيث انه يدخل اللقاء بأفضلية كبيرة بالفوز على ملعب الوصل بنتيجة 2-1 فى لقاء الذهاب.
وفى المقابل سيسعي المدير الفني لنادي الوصل الروماني “ريجيكامب” الى الفوز على الاتحاد وبدأ اللقاء بخطة هجومية محاولاً تسجيل الهدف الأول مبكراً.
ومن المقرر أن تذاع المباراة بين نادي الاتحاد ونادي الوصل فى دور إياب ثمن النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال على قناة أبو ظبي الرياضية.
وإليكم آخر 5 لقاءات لنادي الإتحاد فى جميع المسابقات:
|المسابقة+ الدور
|النتيجة
|الملعب
|4-10-2019 الدوري السعودي(الجولة6)
|الاتحاد 1-2 الحزم
|الجوهرة المشعة
|19-10-2019 الدوري السعودي(الجولة7)
|الوحدة 1-0 الاتحاد
|استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية
|23-10-2019 البطولة العربية(الدور16)
|الوصل 1-2 الاتحاد
|استاد زعبيل
|27-10-2019 الدوري السعودي(الجولة8)
|الاتحاد 1-2 أبها
|الجوهرة المشعة
|31-10-2019 الدوري السعودي(الجولة9)
|الاهلي 2-1 الاتحاد
|الجوهرة المشعة
إليكم آخر 5 مواجهات لنادي الوصل فى جميع المسابقات:
|المسابقة + الدور
|النتيجة
|الملعب
|12-10-2019 كأس الخليج الاماراتي(دور المجموعات)
|الشارقه 4-0 الوصل
|استاد نادي الشارقة
|19-10-2019 الدوري الاماراتي(الجولة4)
|الوصل 1-5 الشارقة
|استاد زعبيل
|23-10-2019 البطولة العربية(دور16)
|الوصل 1-2 الاتحاد
|استاد زعبيل
|27-10-2019 الدوري الاماراتي(الجولة5)
|الظفرة 1-3 الوصل
|استاد حمدان بن زايد
|31-10-2019 الدوري الاماراتي (الجولة6)
|الوصل 3-1 حتا
|استاد زعبيل
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