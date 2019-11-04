أهداف مباراة العهد و25 أبريل في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2019

أحرز نادي العهد اللبناني لقب كأس الاتحاد الآسيوي 2019 بفوزه في المباراة النهائية للمسابقة على فريق 25 أبريل الكوري الشمالي بنتيجة 1-0، اليوم الاثنين 4-11-2019 على ملعب كوالامبور بالعاصمة الماليزية.

جاء هدف المباراة الوحيدة في الدقائق الـ 15 الأخيرة من المباراة، عن طريق اللاعب الغاني “عيسى ياكوبو”.

ويُعد هذا التتويج هو الأول من نوعه في تاريخ لبنان وفي تاريخ نادي العهد المتأسس عام 1964، علمًا بأن أفضل انجازات الفريق الأصفر المنتمي إلى حزب الله، كان التأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي عامي 2016 و2018.

Advertisements

وترشح عملاق الكرة اللبنانية “النجمة” إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي مرة واحدة عام 2005 وخسره أمام نادي الفيصلي الأردني.

وكرر نادي الصفاء اللبناني الإنجاز نفسه بالتأهل إلى نهائي عام 2008، لكنه خسر أمام نادي المحرق البحريني.

شاهد هدف العهد أمام 25 أبريل اليوم