أين المحمدي؟ عمرو أديب: ليفربول مثل الأهلي، وفخور بمحمد صلاح وتريزيجيه!

تجاهل الإعلامي المصري “عمرو أديب” القائد السابق لمنتخب مصر “أحمد المحمدي” أثناء تعليقه على ما حدث في مباراة أستون فيلا وليفربول التي أقيمت أول أمس السبت ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فيلا بارك، وشهدت مشاركة الثلاثي المصري “أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح”.

وخسر أحمد المحمدي احترام الشارع الرياضي المصري، ومن ثم شارة قيادة منتخب مصر، بعد مساندته الواضحة والصريحة للاعب “عمرو وردة” المُتهم في عدة قضايا تحرش.

ويبدو أن عمرو أديب لم ينس موقف أحمد المحمدي من إيقاف عمرو وردة خلال كأس أمم أفريقيا 2019، فتعمد تجاهل ذكر اسمه خلال حديثه عن مباراة أستون فيلا وليفربول في إحدى حلقات برنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر هذا الأسبوع، رغم أن المحمدي اللاعب المصري الأقدم في الدوري الإنجليزي والأكثر مشاركة بين كل اللاعبين المصريين الذين احترفوا هناك.

وقال عمرو أديب “من ضمن الأشياء العبقرية التي يجب أن نفخر بها كمصريين اليوم، مشاركة محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ضد بعضهما البعض في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأضاف “الشيء الجميل أن تريزيجيه سجل الهدف الأول في المباراة، طبعًا ليفربول استطاع في آخر 5 دقائق تسجيل هدف التعادل ثم هدف الفوز مثلما يفعل النادي الأهلي عندنا، الفرق الوحيد أن ليفربول كان يرتدي اللون الأبيض في تلك المباراة، وساديو ماني سجل هدف غريب جدًا في الدقيقة الأخيرة”.

وعن مشهد الحوار الخاص الذي دار بين محمد صلاح ومحمود تريزيجيه عقب صافرة نهاية اللقاء، قال “تحدث صلاح مع تريزيجيه بعد المباراة، لكن لم يفهم أحد ما دار لأنهما تعمدا وضع أيديهما على شفاهما لتجنب قراءة ما يقولاه”.

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وتعمد عمرو أديب ألا يذكر اسم أحمد المحمدي سوى مرة واحدة فقط في نهاية حديثه بعدما قام المُعد بتذكيره بأن الفقرة أو “الحكاية” تخص 3 لاعبين مصريين.

وتابع أديب “الشباب المصري هنا وخارج مصر، يجب أن يتعب ويبذل كل ما في وسعه مثلما فعل صلاح وتريزيجيه من أجل بلوغ هذه المكانة في الدوري الإنجليزي الممتاز. كنت أتابع المباراة اليوم بكل سعادة وفخر، أردت أن يعانقا بعضهما”.

وزاد “أنتم الاثنان أولاد مصر وشرفتموها، صلاح في فريق وتريزيجيه في فريق، وتريزيجيه يُسجل الهدف الأول، والله كنت أتمنى فوز تريزيجيه، حاجة جميلة وتشرف وتسعد، ما حدث يؤكد أن النجاح ليس صدفة وليس ضربة حظ، فكي تصل إلى مبتاغك يجب أن تتعب”.

وختم عمرو أديب معبرًا عن فرحته بهدف تريزيجيه أكثر من فوز ليفربول.، قائلاً “صلاح فرحنا له كثيرًا، نريد أن يثبت تريزيجيه نفسه ويدخل في أجواء الدوري الإنجليزي”.