رياضة | حرب كلامية بين كلوب وجوارديولا.. ماني يشعل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرب كلامية بين كلوب وجوارديولا.. ماني يشعل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع الألماني يورجن كلوب عن السنغالي ساديو ماني نجم فريقه ليفربول، بعدما أشار الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن جناح ليفربول غطاس .

وقال كلوب ردًا على تصريحات جوارديولا :"لم أسمع جوارديولا يقول اسم ساديو، لكن ماني لا يقوم بالغطس".

وتابع المدير الفني لفريق ليفربول :"ربما لم يكن هناك ركلة جزاء في مباراة أستون فيلا، لكن كان هناك احتكاكا".

وكان جوارديولا قد أطلق تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" حول قيادة ساديو ماني لفريقه ليفربول نحو الفوز وقلب الطاولة على استون فيلا قائلًا: "هذه العودة حدثت في العديد من المرات بسبب امتلاك ماني لموهبة خاصة".

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وتابع المدير الفني لفريق مانشستر ستي: "أحيانا يقوم بالغطس للحصول على ركلات جزاء، وأحيانا يستخدم موهبته من أجل تسجيل أهداف رائعة في الدقائق الأخيرة".

وكان ليفربول قد نجح في قلب الطاولة على نظيره استون فيلا، بعدما بادر الأخير بهدف عن طريق النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، قبل أن يعود الاسكتلندي أندي روبيرتسون بهدف التعادل في الدقيقة 87، قبل أن يتمكن ساديو ماني من تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 5+90 .

وعلى صعيد أخر، يستعد ماني لقيادة خط هجوم فريقه ليفربول ضد جينك البلجيكي، في المباراة التي ستجمع كلا الفريقين مساء غدًا الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

ويحتل فريق ليفربول وصافة مجموعته برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن نابولي صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط، فيما يتذيل جينك ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة .