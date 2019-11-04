رياضة | مواعيد مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود من جديد بطولة دوري أبطال أوروبا لتتصدر الواجهة الرياضية خلال الأسبوع الحالي، عقب توقف منافسات الدوريات المحلية، حيث يرصد لكم موقع الخليج 365 الرياضي مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

- برشلونة ضد سلافيا براج

وتقام مباراة برشلونة الإسباني ضد سلافيا براج التشيكي، غدًا الثلاثاء 5 نوفمبر، في تمام السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة .

- ليفربول ضد جينك

وتقام مباراة ليفربول ضد جينك، غدًا الثلاثاء 5 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة .

- نابولي ضد سالزبورج

وتقام مباراة نابولي ضد ريد بول سالزبورج النمساوي، غدًا الثلاثاء 5 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

- تشيلسي ضد آياكس

وتقام مباراة تشيلسي ضد آياكس غدًا الثلاثاء 5 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة .

- بوروسيا دورتموند الألماني ضد إنتر ميلان

وتقام مباراة بوروسيا دورتموند ضد إنتر ميلان الإيطالي غدًا الثلاثاء في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة .

- بايرن ميونيخ ضد أوليمبياكوس

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وتقام مباراة بايرن ميونيخ الألماني ضد أوليمبياكوس بعد غدًا الأربعاء، في تمام الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة.

- لوموكوتيف موسكو ضد يوفنتوس

وتقام مباراة لوموكوتيف موسكو ضد يوفنتوس، بعد غدًا الأربعاء في تمام الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة .

- النجم الأحمر ضد توتنهام

وتقام مباراة النجم الأحمر ضد توتنهام، بعد غدًا الأربعاء، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة .

- أتلتيكو مدريد ضد بايرن ليفركوزن

وتقام مباراة أتلتيكو مدريد ضد توتنهام، بعد غدًا الأربعاء في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

- باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج

وتقام مباراة باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج البلجيكي، بعد غدًا الأربعاء في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

- أتالانتا ضد مانشستر سيتي

وتقام مباراة أتالانتا ضد مانشستر سيتي بعد غدًا الأربعاء، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

- ريال مدريد ضد جالطة سراي التركي

وتقام مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي، بعد غدًا الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة .