رياضة | مران الأهلي في الإمارات.. غياب الدوليين والشيخ يؤدي تدريبات تأهيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي في الإمارات.. غياب الدوليين والشيخ يؤدي تدريبات تأهيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استأنف مرانه مساء اليوم على ملعب شباب أهلي دبي، الذي يستضيف تحضيرات الفريق خلال معسكره التدريبي في الامارات.



وأدى الأهلي مرانه في غياب مجموعة اللاعبين الدوليين، بعد عودتهم للقاهرة ظهر اليوم؛ للانتظام في معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2021 في الكاميرون.



وبدأ الأهلي مرانه بجلسة بين المدير الفني واللاعبين، ثم خاض الفريق فقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، لاستكمال باقي الوحدات التدريبية.

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وخاض أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب شباب أهلي دبي.



وقام الشيخ بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية ضمن البرنامج الذي يخضع له بهدف تجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي.



واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس وفق البرنامج الذي أعده رينيه فايلر المدير الفني للفريق خلال فترة معسكر الفريق بالإمارات.