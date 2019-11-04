رياضة | تطورات إصابة كاريلو وموقفه من نهائي الحلم أمام أوراوا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات إصابة كاريلو وموقفه من نهائي الحلم أمام أوراوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى موقف البيروفي أندريا كاريلو لاعب الفريق الهلال السعودي من المشاركة في مواجهة فريق ريد دياموندز الياباني، المقرر إقامتها يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

جاهزية أندريا كاريلو لاعب الهلال السعودي، لمباراة أوراوا ريدز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وكشفت التقارير عن جاهزية أندريا كاريلو للمشاركة في مباراة أوراوا ريدز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وأوضحت أن إصابة اللاعب البيروفي بسيطة ولن تمنعه من وخوض اللقاء بشكل طبيعي.

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وسيشارك كاريلو في التدريبات الجماعية للفريق بدءًا الغد استعداداً لنهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا.