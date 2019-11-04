رياضة | تطورات إصابة كاريلو وموقفه من نهائي الحلم أمام أوراوا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات إصابة كاريلو وموقفه من نهائي الحلم أمام أوراوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جاهزية أندريا كاريلو لاعب الهلال السعودي، لمباراة أوراوا ريدز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.
وكشفت التقارير عن جاهزية أندريا كاريلو للمشاركة في مباراة أوراوا ريدز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.
وأوضحت أن إصابة اللاعب البيروفي بسيطة ولن تمنعه من وخوض اللقاء بشكل طبيعي.
وسيشارك كاريلو في التدريبات الجماعية للفريق بدءًا الغد استعداداً لنهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا.
ومن المقرر أن يحل الهلال ضيفا على فريق أوراوا ريد، يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2019، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية ، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.
وضرب نادي الهلال موعدًا مع نادي أوراوا ريد في نهائي دوري أبطال آسيا، عقب فوزه على السد القطري بمجموع اللقائين بنتيجة 4-1، فيما خطف الفريق الياباني بطاقة التأهل إلى نهائي الحلم، عقب تحقيقه فوزا ثمينا أمام جوانجزو إيفرجراند الصيني بثلاثة أهداف دون رد، من إجمالي مبارتي الذهاب والإياب.