رياضة | تعرف على حكم مبارتي الهلال وأوراوا ريد في نهائي دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حكم مبارتي الهلال وأوراوا ريد في نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن هوية حكم مباراتي الهلال السعودي وفريق وأوراوا ريد دياموندز الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ويستضيف الهلال فريق أوراوا، مساء السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 نوفمبر، فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 نوفمبر، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.