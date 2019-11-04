رياضة | مواعيد مباريات اليوم الاثنين.. الاتحاد ضد الوصل في البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الاثنين.. الاتحاد ضد الوصل في البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم، عندما تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأثنين الموافق 4 / 11 / 2019، لذلك نعرض لكم جدول مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها والاستمتاع بها فور إنطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الكالتشيو "الجولة الـ11"

سبال ضد سامبدوريا، حيث يحل سامبدوريا ضيفًا ثقيلاً على سبال في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي "الجولة العاشرة"

بيلينينسيس ضد باكوس دي فيريرا، حيث يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيلينينسيس نظيره دي فيريرا، في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

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بورتيمونينسي ضد سانتا كلارا، تقام المباراة في تمام الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، والواحدة صباح الغد بتوقيت الإمارات.

فيتوريا سيتوبال ضد بوافيستا، حيث يلتقي بوافيستا مع مضيفه سيتوبال، في تمام الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، والواحدة صباح الغد بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة السادسة"

مولودية وجدة ضد يوسفية برشيد، حيث يستضيف يوسفية برشيد نظيره مولودية وجدة، في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية "إياب دور الـ16"

الاتحاد السعودي ضد الوصل الإماراتي، عندما يحل الوصل ضيفًا ثقيلاً على نظيره العميد السعودي، في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1، بتعليق عامر عبدالله.