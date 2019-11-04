اونلاين | يلا جول Shoot مشاهدة مباراة الاتحاد والوصل أون لاين AD sports HD اتش دي dawri plus

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تنتظر فريق الإتحاد السعودي مواجهة قوية للغاية مع فريق الوصل الإماراتي مساء غدٍ الإربعاء في إطار منافسات البطولة العربية، ويحل نادي الإتحاد السعودي ضيفاً ثقيلاً على الوصل الإماراتي مساء الإربعاء على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي في إطار مباريات الذهاب من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وكان العميد قد تأهل لدور الـ 16 للبطولة العربية بعد تخطيه عقبة العهد اللبناني في مباريات الدور الـ 32 للبطولة، حيث فاز الإتحاد على العهد ذهاباً في جدة بثلاثة أهداف نظيفة، قبل أن يتعادل الفريقان سلبياً في لقاء العودة بلبنان.

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ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الإتحاد والوصل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وسوف يتم إذاعة المباراة على الهواء مباشرةً على قناة أبو ظبي الرياضية HD 1.

ويقود فريق الإتحاد السعودي في مواجهة الغد المدرب الوطني محمد العبدلي الذي تولى المسئولية مؤقتاً عقب إقالة خوسيه سييرا، وكانت إدارة نادي الإتحاد برئاسة أنمار الحائلي قد قررت إقالة المدرب التشيلي خوسيه سييرا بعد سلسلة النتائج السيئة للفريق مؤخراً.