اونلاين | كول كورة ITTIHAD مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الوصل بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الاتحاد

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يتطلع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد حسم مسألة بلوغه لربع نهائي كأس محمد السادس لأندية الأبطال عندما يستضيف الوصل الإماراتي على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة لمصالحة جماهيره الغاضبة بسبب نتائجه في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الاتحاد بقيادة مدربه الوطني محمد العبدلي مباراة الوصل بأفضلية حيث حسم لقاء ذهاب دور ثمن النهائي العربي لصالحه بنتيجة 2/1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب زعبيل بمدينة دبي.

وحملت أهداف الاتحاد أنذاك توقيع هدافه المخضرم رومارينيو في الدقائق 24 و92 في حين جاء هدف الوصل عبر نجمه ويلتون سواريز في الدقيقة 52، وفيما يلي نستعرض 5 حقائق قبل انطلاقة مواجهة الاتحاد والوصل في إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس لأندية الأبطال:

1-موعد المباراة والقنوات الناقلة:

من المقرر ان تقام مباراة الاتحاد والوصل في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة ، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ، 21:00 بتوقيت أبوظبي ، على ان تُنقل عبر قنوات أبوظبي الرياضية 1HD.

2- موقف الفريقين:

لا يزال الاتحاد يُعاني من تراجع نتائجه في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حيث تلقى هزائم متتالية آخرها سقوطه أمام الأهلي في ديربي جدة بهدفين مقابل هدف ليواصل تراجعه في جدول الترتيب إذ يقبه بالمرتبة 12 برصيد 9 نقاط.

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وعلى الجانب الآخر ، تذوق الوصل آخيرا طعم الانتصارات في بطولة دوري الخليج العربي فبعد مواصلة الفشل نجح الفريق في تحقيق الفوز على حساب الظفرة وحتا ليرتقي إلى المركز 8 برصيد 7 نقاط.

3- محمد العبدلي - ريجيكامب:

تحمل مباراة الاتحاد والوصل صراعا جانبيا بين العبدلي وريجيكامب ، حيث يُريد الوطني وداع العميد وجمهوره بشكل مثالي قبل تسليم مهمة التدريب للمدرب الأجنبي القادم المقرر اعلان اسمه بعد أيام قليلة حسبما أفاد رئيس مجلس الادارة ، أنمار الحائلي.

أما ريجيكامب فيسعى لمواصلة السير على درب الانتصارات لاعادة الثقة بينه وبين جماهير الوصل للاحتفاظ بمكانه لأطول فترة ممكنة.

4- ضربة موجعة للوصل:

تلقى الوصل ضربة موجعة بعد تأكد غياب مهاجمه البرازيلي فابيو دي ليما بسبب شعور ببعض الألام في العضلة الخلفية ليفضل الروماني ريجيكامب استبعاده عن المشاركة واراحته لعدم تفاقم الاصابة خاصة وان اللاعب عانى في السابق من اصابة مزمنة.

5- القوة الضاربة للاتحاد:

يعول العبدلي في لقاء الوصل على القوة الضاربة للاتحاد المتمثلة في الثنائي رومارينيو وبريجوفيتش لضرب حصون دفاع الخصم خاصة وان البرازيلي روما يتواجد حاليا في دائرة المنافسة على لقب الهداف في بطولة الدوري للمحترفين.