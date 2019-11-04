شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يطلب من متابعيه تفسير حلم: «بأكل بليله من عربية اسمها الشحات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز السابق، من متابعي صفحته على «فيس بوك» تفسير حلم. Advertisements وقال «آل الشيخ» على صفحته: «نمت وحلمت حلم اللهم اجعله خير وعاوزكم تفسروه ليا... حلمت إني باكل بليله من عربية اسمها الشحات وكان طعمها حلو أوي». وأضاف: «صحيت من الحلم ظهري وجاعني وحطيت لزقه.. إن شاء الله خير».

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