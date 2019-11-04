شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبي يحسم موعد عودة «دونجا» لتدريبات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع محمود عبدالعاطي «دونجا» لاعب ارتكاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، لاختبار طبي خلال الأيام القليلة المقبلة، للوقوف على موعد عودته للتدريبات الجماعية للفريق.

وكان اللاعب قد تعرض لشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، خلال مشاركته بمواجهة حرس الحدود بمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق حاليا سلسلة من المباريات الودية خلال فترة التوقف، استعدادًا لاستئناف مشواره بمسابقة الدوري وكأس محمد السادس للأندية الأبطال.