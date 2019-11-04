شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جاريث بيل يقترب من الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019 تسعى إدارة ريال مدريد الإسباني لجلب جناح قوي وبذات الوقت لديه القدرة للعب كرأس حربة، إلا أن ضحية تلك الصفقة سيكون قاطرة البلانكو جاريث بيل مع أموال طائلة، حيث البحث عن الاستقرار وسد ثغرة الهجوم الواضحة.

وذكرت سكاي الإنجليزية، أن إدارة الملكي سوف تقدم جاريث بيل ومعه ٧٠ مليون يورو، حتى يظفر بخدمات الإنجليزي رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي. جدير بالذكر أن ريال مدريد ومدربه زيدان في حيرة من أمرهم نتيجة عدم وجود أية أندية راغبة بخدمات بيل، ما اضطرهم لبقاء اللاعب لحين وجود عروض جديدة.

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