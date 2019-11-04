توتنهام يعرض سون على الطبيب النفسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

لم يكن وقع إصابة نجم إيفرتون "أندريه جوميز" السئ على إدارة التوفيز أو اللاعب نفسه، بل كان واقع الأمر المحزن على نجم توتنهام هيونج سون، حيث أنه كان المتسبب في إصابة اللاعب أثناء مواجهة الأمس بالجولة الثانية عشر من البريميرليج.



وأوضحت صحيفة الديلي ميل، أن إدارة توتنهام بطريقها لعرض سون على الطبيب النفسي، بحيث أن اللاعب تأثر كثيرا نتيجة فعلته وما شاهده من إصابة نجم إيفرتون.

يذكر أن بعض التقارير تشير بشكل كبير لإمكانية عدم قدرة جوميز على اللعب مجددا نتيجة الكسر المضاعف بقدمه.