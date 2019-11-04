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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصريحات مثيرة للجدل من اليسون ضد جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019
رفض أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي الرد على تصريحات المدرب بيب جوارديولا التي وصف فيها زميله السنغالي ساديو ماني بالغطاس، بسبب حصوله على العديد من ركلات الجزاء مؤخرًا.
وقال أليسون في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة جينك: "ساديو هو أفضل لاعب لدينا، نحن نعرفه ونعرف قدراته ،ماني هام جدًا لفريقنا وأظهر ذلك في المباراة الأخيرة ومعظم مباريات الموسم منذ البداية، أنا أرى بأنه لاعب كبير جدًا ويمكنه صناعة الفارق في أي وقت
واضاف اليسون عن تقنية الفيديو: "تجعل كرة القدم أكثر عدلًا، وأعتقد أنه عندما تحاول تنفيذ شيء جديد فإن ذلك ليس بالأمر السهل، لذلك تحتاج للوقت .
وإختتم: "نحتاج إلى احترام التقنية، عندما يكون هناك شيء يجعل كرة القدم سهلة، لابد وأن ندعمه والأخطاء ستظل قائمة".
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