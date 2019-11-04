شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوفاتش اخر المدربين الذين تمت أقالتهم من بايرن ميونيخ لسوء النتائج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

أقالت إدارة بايرن ميونخ المدرب الألماني نيكو كوفاتش لسوء النتائج، حيث سقط الفريق بخماسية لهدف أمام آينتراخت فرانكفورت ضمن إطار منافسات البوندسليجا في فضيحة كروية هزت أركان البيت البافاري ويستعرض موقع السعودية نيوز أبرز المدربين الكبار ممن واجهوا شبح الإقالة بسبب النتائج السيئة.



مدربين كبار تعرضوا لشبح الإقالة

لم يكن الألماني نيكو كوفاتش المدرب الأول التي تتم إقالته من منصبه بسبب سوء النتائج حيث تمت إقالة العديد من الأسماء الكبيرة في عالم التدريب لنفس السبب وهم كالتالي :_

برانكو زيبيتش

عينت إدارة بايرن ميونيخ برانكو زيبيتش مدربا للفريق في يوليو 1968 و نجح في الفوز بثنائية الدوري و الكأس في أول موسم له و هو الأمر الذي حدث لأول مرة في تاريخ الدوري الألماني " البوندسليجا".

الموسم التالي كان أقل مجداً في حقبة زيبيتش مع الفريق الألماني، حيث خرج الفريق من الدور الأول لكأس أوروبا لتتم إقالته من منصبه بعد فترة قليلة من موسمه الثاني على ضوء نتائج سلبية لم يستطع الفريق التخلص منها بعدم الفوز في ثلاث مباريات متتالية.

جيوفاني تراباتوني

عين فرانز بيكنباور رئيس النادي البافاري في عام 1992 تراباتوني مدربا للفريق مع توقعات بنجاح مدرب يوفنتوس السابق في الفريق البافاري.

و على الرغم من ذلك أنهى البايرن مع تراباتوني الموسم بدون الوقوف على منصة التتويج في أي بطولة و أقيل من منصبه قبل أن يعود من جديد لتولي تدريب الفريق في حقبة ثانية فاز بها بلقب الدوري والكأس.

أوتو ريهاجل

مدرب فيردر بريمن السابق عُين كمدرب للبايرن في يوليو 1995 ، و أبرم معه الفريق صفقات قوية بالتعاقد مع يورجن كلينسمان و أندرياس هيرزوج و آخرون.

و كان من المتوقع أن يحصد الفريق معه لقب البوندسليجا ، و لكنه لم يكمل موسماً واحداً من الفريق و صدر قرار إقالته قبل أربعة أيام من ذهاب نهائي كأس أوروبا.

Advertisements

فيليكس ماجات

أعلن بايرن ميونخ عن التعاقد مع ماجات لتدريب الفريق في يوليو 2004 وذلك على ضوء تألق المدرب مع فريق تألقه شتوتجارت.

و في أول موسمين مع البايرن نجح ماجات في الفوز بثنائية الدوري و الكأس في موسمين متتاليين و هو أمر يحدث لأول مرة في تاريخ الدوري الألماني.

و في موسم 2006 -2007 ظهر الفريق بشكل محبط مقارنة بما كان عليه في أول موسمين ، و حل في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري بحلول شهر يناير لذلك قرر النادي إقالته من منصبه في النصف الأول من الموسم.

يورجن كلينسمان

أصبح يورجن كلينسمان مهاجم الفريق الأسبق مدرباً للبافاري بعد حقبة ناجحة كمدير فني لمنتخب ألمانيا ، التوقعات كان مرتفعة بوصوله لمنصب المدرب بسبب طرقه الغير تقليديه التي نجحت مع منتخب الماكينات الألمانية ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن حيث أقال البايرن كلينسمان من منصبه في أبريل 2009 بعد احتلال الفريق المركز الثالث في جدول الدوري المحلي بعد 5 جولات من المسابقة ، و وصف أسطورة النادي فيليب لام حملة كلينسمان حينها بالفاشلة.

لويس فان جال

بعد إقالة كلينسمان ، قرر البايرن الذهاب لمدرب يملك خبرة كبيرة لذلك وقع الاختيار على الهولندي فان جال ، لينجح في الفوز بالثنائية في أول موسم له.

و خسر بايرن فان جال فقط أمام إنتر ميلان مع جوزيه مورينيو في نهائي دوري أبطال أوروبا ، قبل أن يخفت مجد الفريق في الموسم التالي ، ليقال لويس من منصبه في أبريل بعدما ابتعد البافاري عن أول 3 مراكز في جدول ترتيب الدوري.

كارلو أنشيلوتي

تعاقد بايرن ميونيخ مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي في يوليو 2016 حيث نجح الفريق مع المدرب الإيطالي بالفوز بلقب الدوري في أول موسم لكن الأداء لم يكن مرضيا لجماهير البافاري، لتقرر إدارة البايرن إقالة أنشيلوتي من منصبه بعد تلقي الفريق أكبر خسارة في تاريخه بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بثلاثية دون رد على يد باريس سان جيرمان الفرنسي.

البايرن أكثر فريق أشرف على تدريبه مدربين كبار

يعد فريق بارين ميونيخ أكثر فريق أشرف على تدريبه مدربين كبار في العقد الأخير من الزمان، حيث تناوب على كرسي تدريب الفريق بداية من عام 2009 يوب هاينكس ، ثم لويس فان جال ، أندرياس يونكر ، يوب هاينكس من جديد ، بيب جوارديولا ، كارلو أنشيوتي ، ويلي سانيول ، هاينكس مرة أخرى ثم المقال مؤخراً كوفاتش.

ومن المتوقع أن تتعاقد إدارة البايرن ميونيخ مع جوزيه مورينو المدير الفني السابق لمانشيستر يونايتد فهل ينجح الـ special one مع الفريق البافاري أم يكمل عقد المدربين الكبار المقاليين؟