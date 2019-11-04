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مانشستر سيتي يفقد نجم الفريق أمام ليفربول في دوري الأبطال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 نوفمبر 2019

اعلن نادي مانشستر سيتي الانجليزي عدم جاهزية قائد الفريق "دافيد سيلفا" امام ليفربول في ملحمة الانفيلد الاسبوع المقبل من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز 

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وذكر موقع النادي الرسمي ان دافيد سيلفا تلقي اصابة في الدقائق الاخير من مواجهة ساوثهامبتون والتي ستبعده عن مواجهة اتلانتا هذا الاسبوع في دوري ابطال اوروبا وملحمة الانفيلد الاسبوع المقبل في الدوري الانجليزي الممتاز .

وأكد مدرب الفريق "بيب جوارديولا" هذه الانباء قائلا ؛ لا اعتقد ان سيلفا سيكون جاهز للمشاركة امام ليفربول ، لم اتحدث مع الاطباء لكن لديه اصابة عضلية ولم يقدر علي مواصلة اللعب لقد اخبرني بذلك 

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني من جدول الترتيب برصيد ٢٥ نقطة ، خلف ليفربول المتصدر برصيد ٣١ نقطة وتجمهم مواجهة نارية مرتقبة الاسبوع المقبل .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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