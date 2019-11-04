valentine's day .. رسائل نجوم الكرة الغرامية إلى زوجاتهم فى عيد الحب...

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جدة - عمرو شويل valentine's day .. رسائل غرامية من نجوم الكرة لزوجاتهم فى عيد الحل



يحتفل اليوم الأثنين 4 نوفمبر الملايين من المصريين بـ عيد الحب المصري ، واستغل لاعبو كرة القدم المناسبة لتبادل الغرام وكلمات العشق والغزل مع زوجاتهم النصف الحلو في حياتهم بمناسبة عيد الحب الكروي.

valentine's day .. نجوم الكرة يحتفلون بـ عيد الحب



الحب دائما وأبدا ما يبقي طوال الأعمار وأمد السنين في قلوب عاشت للحب وعلى الحب واختزاله في يوم معين أو دقائق بعينها أو مناسبات معينة قد يقفده قيمته غير أنها تبقي ذكري جميلة في مناسبة سعيدة من الصعب تجاهلها.

نجوم الكرة حرصوا على الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة كونهم يحتاجون في كل الأوقات إلى من يدعمهم ويشجعهم ويساندهم داخل وخارج الملاعب نظرا لغيابهم لاوقات طويلة في المعسكرات المغلقة والبطولات القارية والدولية.

valentine's day .. كيف احتفل نجوم الساحرة المستديرة بـ عيد الحب



الاحتفال بعيد الحب في الغالب يكون بتقديم الكلمات الغزلية أو الهدايا، غير أن لاعبو الساحرة المستديرة عبروا بطريقتهم الخاصة عن حبهم وتمسكهم بالنص الحلو في حياتهم الكروية.

ودائما ما يعتز نجوم الكرة بزوجاتهم ودورهم الكبير والقائم في مواصلة مسيرة النجاح والتألق في كل البطولات .

ويستعرض "الخليج 365" رسائل احتفال نجوم الكرة مع النص الحلو بعيد الحب المصري.

valentine's day .. رسالة وليد سليمان لزوجته فى عيد الحب



نشر وليد سليمان نجم الاهلى ومنتخب مصر صورته مع زوجته معلقا عليها :"ربنا يخليكيى ليا ودايما في ضهري يا كل الحب" .

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valentine's day .. أحمد عادل عبد المنعم وصور عيد الحب

فيما كتب أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمي مصر المقاصة الحالي معلقا على صورته مع زوجته "حب العمر".

valentine's day .. على معلول لزوجته : عيد حب سعيد يا حبي

أما التونسي على معلول ظهير منتخب نسور قرطاج والاهلى المصري فقد نشر صورته مع زوجته مدون عليها :"عيد حب سعيد يا حبي"

valentine's day .. حسام غالى ينشر صورة زوجته فى عيد الحب



بينما اكتفى حسام غالى مدير الكرة بنادى الجونة بنشر صورته مع زوجته فقط.

valentine's day .. تريزيجيه لزوجته فى عيد الحب: "كل شيء فى حياتي"



في الوقت الذى نشر فيه محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا الانجليزي صورته مع زوجته معلقا عليها :" كل شيء في حياتي".

valentine's day .. حسين السيد يحتفل بـ عيد الحب



وكتب حسين السيد لاعب النادى الأهلي معلقا على صورته مع زوجته :"الحمد لله على رزقك الجميل يارب".

valentine's day .. جنش يغازل زوجته في عيد الحب

ومسك الختام الحارس الدولي محمود عبد الرحيم جنش حامى عرين الزمالك ومنتخب مصر الذى علق على صورته مع زوجته :"كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتي".