شكرا لقرائتكم الأهلي يواصل مرانه فى معسكر الإمارات وتأهيل أحمد الشيخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
واستانف الأهلي مرانه اليوم بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس وتدرب الفريق اليوم في غياب الدوليين، بعد عودتهم ظهر اليوم الى القاهرة للانتظام في معسكر المنتخب الوطني والذي يستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون.
مران الاهلي بدأ بجلسة سريعة بين المدير الفني واللاعبين، ثم خاض فقرة بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، واستكمال باقي الوحدات التدريبية.
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