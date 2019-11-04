شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ ساخرا: "حلمت باكل بليله من عربية الشحات"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر المستشار تركي آل الشيخ، وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تغريدة ساخرة عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحمل حلم جديد له.

وكتب تركى آل الشيخ على صفحته "نمت وحلمت حلم اللهم اجعله خير وعاوزكم تفسروه ليا ... حلمت اني باكل بليله من عربية اسمها الشحات وكان طعمها حلو اوي ... صحيت من الحلم ظهري وجاعني وحطيت لزقه ... ان شاء الله خير".

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تغريدة تركى آل الشيخ

وكان المستشار تركى آل الشيخ، قد أكد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن وصوله إلى مصر خلال الساعات الماضية.

وعلق تركى أل الشيخ قائلا:"وصلت مصر جو رائع وجميل جدًا... تنصحونى أتفسح فين ؟".

وجاءت زيارة تركى آل الشيخ إلى مصر، بعد أيام قليلة من مصالحته مع مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، حيث أكد أنه ينوى زيارة رئيس القلعة الحمراء خلال الأيام المقبلة.