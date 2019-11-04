شكرا لقرائتكم لا تراجع ولا استسلام.. كاسونجو يُجدد تمسكه بمقاضاة الوداد المغربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقرر كاسونجو في وقت سابق اللجوء إلى الـ"فيفا" لشكوى النادي المغربي الذي فسخ تعاقده مع اللاعب من طرف واحد، ورفض قيده في قائمته ليضع اللاعب في موقف صعب خاصة بعد إغلاق باب القيد سواء في الدوري المغربي أو الدوري المصري، الأمر الذي جعله مجبر على الانتظار حتى شهر يناير المقبل حتى يحق له العودة للمشاركة مع أي فريق من جديد.
ورغم المحاولات التي تجرى مع كاسونجو لحل الأزمة بشكل ودي وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، إلا عن اللاعب رفض بشكل نهائي أي محاولات وتمسك بشكوى الوداد نتيجة التسبب في تجميده وابتعاده عن اللعب لفترة طويلة ومن المقرر أن يتقدم اللاعب في شكواه بكل المستندات التي تؤكد صحة موقفه ضد الفريق المغربي.
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