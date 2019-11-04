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لا تراجع ولا استسلام.. كاسونجو يُجدد تمسكه بمقاضاة الوداد المغربى...

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جدة - عمرو شويل جدد  الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك، رفضه لفكرة التراجع عن شكوى نادي الوداد المغربي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد المحاولات التى حدثت معه خلال الفترة الأخيرة.

 

وقرر كاسونجو في وقت سابق اللجوء إلى الـ"فيفا" لشكوى النادي المغربي الذي فسخ تعاقده مع اللاعب من طرف واحد، ورفض قيده في قائمته ليضع اللاعب في موقف صعب خاصة بعد إغلاق باب القيد سواء في الدوري المغربي أو ، الأمر الذي جعله مجبر على الانتظار حتى شهر يناير المقبل حتى يحق له العودة للمشاركة مع أي فريق من جديد.

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ويطالب كاسونجو في شكواه بالحصول على مستحقاته لدى الوداد بالإضافة إلى تعويض مادي بسبب الضرر الذي لحق به بسبب قرار مسئولي النادي المغربي، وعدم قدرته على اللعب مع أي فريق لمدة 6 أشهر حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

ورغم المحاولات التي تجرى مع كاسونجو لحل الأزمة بشكل ودي وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، إلا عن اللاعب رفض بشكل نهائي أي محاولات وتمسك بشكوى الوداد نتيجة التسبب في تجميده وابتعاده عن اللعب لفترة طويلة ومن المقرر أن يتقدم اللاعب في شكواه بكل المستندات التي تؤكد صحة موقفه ضد الفريق المغربي.

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