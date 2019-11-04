شكرا لقرائتكم تعرف على نتائج الأسبوع الثالث للمجموعة الثانية بالقسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وفى إطار مباريات نفس المجموعة نجح منتخب السويس بقيادة محمد صلاح فى الفوز على النصر بهدف مقابل للاشئ ليرتفع إلى 9 نقاط بالتساوى مع سيراميكا فى نفس الرصيد ، كما حقق القناة فوزا غاليا فى اللحظات الأخيرة على حساب جمهورية شبين بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثالث للمجموعة .

كما تعادل الترسانة على ملعبه أمام المريخ البورسعيدى فى اللحظات الأخيرة بهدف لمثله ليتعقد موقف الشواكيش فى جدول المسابقة بعدما رفع رصيد إلى نقطتين فقط ، كما حقق النجوم فوزا كبيرا خارج ملعبه على كوكاكولا بأربعة أهداف مقابل للاشئ ، كما حقق الداخلية الفوز الأول له مع هشام زكريا كمدير فنى على حساب الزرقا بهدفين مقابل هدف .