شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف 3 فوائد بأرضية ملعب الأهلي بعد الإصلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365 3 فوائد للأجهزة الجديدة التي وصلت النادي الأهلي لإصلاح أرضية ملعب التتش، بعد رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق تغيير أرضية الملعب مكتفياً فقط بإصلاح الأرضية.

وعلم الخليج 365 أن هناك 3 فوائد للأجهزة الجديدة- وهى أحدث الأجهزة الموجودة في السوق-، والتي بدأت بالفعل في عملها لإصلاح أرضية ملعب التتش، وهي مساواة أرضية الملعب بشكل منتظم، وتنظيف أرضية الملعب من الحشائش، وتنفيس التربة.

وأكد مسئولو الأهلي أن الأجهزة التي وصلت النادي خلال الساعات الماضية تم التعاقد عليها منذ أكثر من 4 أشهر وبالتحديد في عهد مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق إلا أنها لم تصل الا في الساعات الماضية.

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